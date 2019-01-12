Belediye personeline çorba ikramı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Devlet Hastanesi tarafından hastane bahçesinin çevre düzenlemesinde görev alan Belediye Park ve Bahçeler personeline arabaşı çorbası ikram edildi.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Kurt, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mustafa Bildiler ve idari personel, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile hastanenin çevre düzenlenmesinde görev alan personeli hastanede konuk etti. Hastanenin yemekhanesinde ağırlanan Başkan Sarıoğlu ve personele, İç Anadolu'nun yöresel lezzetlerinden olan arabaşı çorbası ikram edildi.

Davete, eşi Dilek Sarıoğlu ile birlikte katılan Başkan Sarıoğlu, yeni binaya taşınarak hizmet vermeye başlayan hastanenin inşaat sürecinde olduğu gibi eksiklerini giderme noktasında da belediye olarak destek olamaya devam edeceklerini belirterek, "Devlet Hastanesi'nin peyzaj düzenlemesini gerçekleştiren mesai arkadaşlarımızla birlikte Başhekimimiz Dr. Yücel Kurt'un misafiri olduk. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" dedi.

Başhekim Yücel Kurt da yeni hastane binasının Finike'ye kazandırılmasında büyük katkı sağlayan Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'na ve soğuk havaya rağmen bir hafta süreyle hastanenin peyzaj düzenlemesini büyük özveriyle gerçekleştiren Belediye Park ve Bahçeler ekibine sıcak çorba ikramıyla teşekkür etmek istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI