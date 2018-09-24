Belediye personeline CİMER eğitimi

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi personeline, kısa adı CİMER olan 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi' ve başvurularında izleyecekleri yol ve yöntemlerle ilgili eğitim semineri verildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cafer Karabulut, vatandaşların yaptığı CİMER başvurularının önemine değindi. Akdeniz Belediyesi’nde CİMER başvuruları ile ilgili başarılı bir performans sergilendiğini belirten Karabulut, gelen dilekçe ve başvuruların Akdeniz’de ciddiyetle takip edildiğini dile getirdi.

Ardından Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe Hakkı Kanunu konularını anlatarak başlayan CİMER Koordinatörü Naci Berkman ise, elektronik sistem üzerinden gerçekleşen CİMER yazışmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi. Resmi kurumların, vatandaştan gelen dilekçelere vereceği yanıtlarda özellikle ‘dile’ çok dikkat etmesi gerektiğini de vurgulayan Berkman, "Vatandaşlarımızın CİMER üzerinden yazdığı dilekçe ve başvurulara resmi dille yanıt vermelisiniz. Gelen dilekçeyi önce iyi okuyup incelemeli ve vatandaşın talebini en kısa zamanda ilgili birimlere yönlendirmelisiniz. Dilekçeye vereceğiniz yanıtta da vatandaşa değer verdiğinizi, talebi veya çözümünü istediği sorunuyla gerçekten ilgilendiğinizi hissettireceksiniz" dedi.

Örnek dilekçe ve başvurular üzerinden konuşmasını Berkman, "Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkı kanunları çerçevesinde, vatandaşlara 30 günlük yasal süre içinde işlemin safahatı veya sonucu hakkında gerekçeli olarak bilgi verilmesi gerekiyor. Hele hele olumsuz yanıtlarda, muhakkak vatandaşa bir sonraki başvuru mercii veya diğer yargı ve başvuru yolları da açıkla anlatılmalı ve verilecek yanıtta belirtilmelidir. Kişilerin başvurusuna verilecek olumsuz yanıtlarda da resmi mevzuat ve kanuni dayanak belirtilerek vatandaşa açıklayıcı bilgi verilmelidir" diye konuştu.

İki bölüm halinde verilen seminer, CİMER başvurularından sorumlu olan belediye personellerinin sorduğu sorulara, Mersin Valiliği CİMER Koordinatörü Naci Berkman tarafında verilen yanıtların ardından sona erdi.

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