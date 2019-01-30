Belediye personelinden örnek davranış

YALOVA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Şeref Erdem, örnek bir davranışta bulunarak Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’dan tebrik aldı. Gece fark ettiği bir aksaklığı gördükten sonra Başkan Salman’ı aramasıyla duyarlı ve örnek davranış gösteren Şeref Erdem, ayın personeli olmaya hak kazandı.“Göreve geldiğim ilk günden beri personelimize hep ‘Üzerinize vazife olmayan işlere de karışın, biz bir ekibiz ve Yalova’ya hep birlikte hizmet edeceğiz” diyerek sözlerine başlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Personelimiz Şeref Erdem geçtiğimiz gece gördüğü bir aksaklığı direk beni arayarak bildirdi. Yaptığı davranış beni çok mutlu etti. Belediyemize, kentimize katkı sağlayan personellerimizi oluşturulan komisyonca ayın personeli olarak seçiyoruz. Şeref, yapmış olduğu bu davranışla komisyona gerek kalmadan ayın personeli olmayı hak etti. Kendisine örnek davranışından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×