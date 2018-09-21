Belediye personelinden çevre temizliği

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi personeli, bu sabah yaklaşık 1.5 saat boyunca karayolu kenarı ile sahil kıyısında çevre temizliği yaparak farkındalık yarattı.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve İsmet Kamil Öner, Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları, bugün saat 07.00'de, ilçe merkezinde bir araya geldi. 7 kilometre mesafedeki Aktaş Mevkisi'ne bisikletleriyle giden grup, sonrasında eldiven takıp, büyük boy çöp poşetlerini ellerinden aldı. Karayolu kenarı ve deniz kıyısında, 1.5 saat boyunca çevre temizliği yaptı. Çoğunluğu pet ve cam şişe olmak üzere çocuk bezleri, kağıt mendil, kuruyemiş kabukları gibi çeşitli atıkları topladı. Toplanan 10 büyük boy torba çöp, imha edilmek üzere araçla geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Temizliğe katılanlar, topladıkları çöpler önünde, "Marmaris temiz kalsın" sloganını hep bir ağızdan bağırdı. Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, "Ekiplerimizin her gün düzenli temizlik yapmasına rağmen çöpler eksilmiyor, aksine artıyor. Atıklar doğaya bırakılıyor. Ne yazık ki insanlarımızın bir huyu var. Çalıların arasına çöplerini atarak, görünmeyeceğini düşünüp vicdan rahatlatıyorlar. Hem doğa zarar görüyor hem de çöpleri alması daha da zorlaşıyor. Farkındalık yaratmak için düzenli olarak çevre temizliği yaparak sporumuzu yapacağız. Marmaris hepimizin lütfen temiz tutalım" dedi. Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Hem spor yapmak hem de çevremizi temiz tutmak için etkinlik yaptık. Bizler Marmaris yaşayanlarından çevreyi temiz tutmalarını istiyoruz. İlçemizde yaşayan herkesi çevre duyarlılığına davet ediyorum. Farkındalık yaratmak için tüm Marmarisliler çevre temizliği harekatı başlatmalıdır" dedi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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