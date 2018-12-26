Belediye personele iş güvenliği eğitimi

MERSİN, () – MERSİN’de, işyerlerinde yaşanan iş kazalarına karşı tedbirlerini arttıran Akdeniz Belediyesi, kurumun farklı birimlerinde görev alan personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verdi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen eğitime, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanları Tuğrul Kar ve Cansu Zeybel Erdoğdu katıldı. Eğitim kapsamında, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümlerine göre işveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile işveren ve çalışanların hak ve ödevleri anlatıldı. Slâytlarla desteklediği sunumunda iş sağlığının ve iş güvenliğinin iki ayrı konu olduğuna dikkat çeken İş Güvenliği Uzmanı Tuğrul Kar, kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın bütün çalışanların kanun kapsamına dâhil olduğunu söyledi.

İş kazalarının çevresel faktörler, kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliğinden kaynaklı faktörlerden meydana geldiğini ifade eden Tuğrul Kar, iş kazalarının yüzde 98’inin insan kaynaklı nedenlerden meydana geldiğine, kazaların yüzde 78’inin emniyetsiz çalışmadan, yüzde 20’sinin emniyetsiz durumlardan, yüzde 2’sinin de doğal olaylardan kaynaklandığına sözlerine ekledi.

Eğitimin sonunda uzmanlar, belediye çalışanlarından gelen konuyla ilgili soruları yanıtladı.

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