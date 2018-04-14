Belediye Korosu'ndan bahar konseri

BAYRAKLI Belediyesi Çok Sesli Korosu bahar konseriyle seyirci karşısına çıktı. 'Bu kalp seni unutur mu' isimli etkinlikte birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Osmangazi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen konserde çok sesli koro seçmelerine katılarak eğitim alan koristler müzik severlere nostalji gecesi yaşattı. Unutulmaz eserleri ustalıkla seslendiren koronun performansı profesyonelleri aratmadı. Konserin birinci bölümüne Atatürk'ün sevdiği şarkılarla başlandı. Koristler, Şef Seher Erkan yönetiminde, piyano ve düzenlemede ise Dr. Çağrıhan Erkan'ın yer aldığı konserde Türk sanat müziğinin eşsiz eserlerini seslendirdi. Etkinlikte Melih Kibar'dan Barış Manço'ya, Zeki Müren'den, Aşık Veysel'e kadar geniş yelpazede unutulmaz şarkılar, izleyenlerin beğenisini kazandı.

SANATA DESTEK SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, kültür-sanat alanında belediye olarak önemli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, "Bünyemizde çok sesli, Türk sanat, Türk halk müziği, çocuk ve gençlik korolarımız bulunuyor. Bu korolarımız iyi işler çıkarıyor. Düzenledikleri konserlerde salonlar doluyor. Çoğu zaman özel günlerde seyirci karşına çıkıyorlar, izleyenler de beğeniyle takip ediyor. Çok çalışıyorlar ve aldıkları alkışlarla da emeklerinin karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bu kapsamda sanata ve sanatla ilgilenen herkese elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hepsini kutluyorum" dedi.

İZMİR, ()

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