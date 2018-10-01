Belediye konservatuarında kayıtları başladı

ADIYAMAN Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında yeni dönem kayıtları başladı.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Adıyaman kültürünü genç nesillere ulaştırılması amacıyla kurulan Belediye Konservatuarı 2018 yılı güz dönemi kayıtlarına başladı.

Yaz döneminde binlerce öğrenciye tiyatro, resim, halk oyunları ve çalgı aletlerinin de aralarında bulunduğu onlarca farklı dalda eğitim verilen konservatuarın yeni dönem kayıtlarıyla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Konservatuarı yetkilileri, "Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin gençlerimize öğretilmesi amacıyla kurulan konservatuarımızın yeni eğitim dönemi için kayıtlarımız devam ediyor. Her yıl ortalama 15 ila 20 arasında dalda eğitim verilen konservatuarımızda

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Halk Oyunları, Resim, Tiyatronun yanı sıra gitar, bağlama, ney, piyano, ud, keman, satranç, resim ve şan eğitimi gibikurslar verilmektedir. Eğitim öğretimin yanı sıra birimimiz ulusal düzeyde gerek görülen platformlarda ilimizi temsil etmektedir, ulusal yarışmalara da katılmaktadır. Yine belediyemizin ve diğer kurumların özel gün ve haftalarında düzenledikleri etkinliklerde görev alan konservatuarımızda görev yapan öğretim elemanlarının tamamı kendi alanlarında yükseköğrenimini tamamlamış uzman kişilerden oluşmaktadır" diye bilgi verdi.

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