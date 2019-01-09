Belediye kendi marketinde bez torbayı ücretsiz veriyor

BORNOVA Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılaması için kurup şube sayısını 4’e çıkardığı Dost Market’te bez torba dönemi başladı. Marketten yararlanan 5 bin 740 aileye bez torba veriliyor.

1 Ocak 2019’dan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle ücretli hale gelen plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için Bornova Belediyesi’nin siparişini verdiği bez torbalar Dost Market’te kullanılıyor. Bornova Belediyesi’nin tek kullanımlık plastik poşetler yerine bez torbaların kullanılmasını özendirmek için siparişini verdiği bez torbalar Dost Market şubelerindeki yerlerini aldı. Kadın Kooperatifi'nin hazırladığı bez torbalardan 2 bin 500 adet daha sipariş verildi.

İZMİR, ()

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