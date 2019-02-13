Belediye, kaynağından su şişeliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Bornova Homeros Vadisi’nden gelen kaynak sularını filtrelerden geçirdikten sonra hiçbir kimyasal madde kullanmadan, ozonlama yaparak ve el değmeden otomatik şişeliyor. Damacanaların temizliği 6 aşamalı iç yıkama hattında gerçekleştirilirken, suyun kaynağından itibaren tüm yolculuğu SCADA sistemiyle denetleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dileyenlerin evlerine de uygun fiyatla kaliteli, sağlıklı ve lezzetli kaynak suyu ulaştırmaya devam ediyor. 2017 yılında Bornova Homeros Vadisi’nde yer alan Bedesten ve Deli Sülaymanlı kaynak sularını Çamiçi Köyü’nde toplayarak borularla 'Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi'ne ulaştıran İZSU, saatte 1500 damacana kapasite ile 19 litrelik polikarbon damacana dolumu yapıyor. Bu lezzetli kaynak suları, yine İzmir Büyükşehir Belediye şirketlerinden Grand Plaza tarafından evlere ve iş yerlerine ulaştırılıyor. 'İzmir Su' markasıyla Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Narlıdere, Çiğli, Konak, Gaziemir, Güzelbahçe, Menemen ve Karabağlar olmak üzere toplam 12 ilçede bulunan bayiler aracılığı ile İzmir halkına ulaştırılan Homeros suyu, yumuşaklığı ve lezzeti ile büyük beğeni topluyor. Kaynaktan gelen sular, filtrelerden geçirildikten sonra hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, ozonlama yapılarak ve el değmeden otomatik şişeleniyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün ve AB’nin belirlediği hijyen ve teknikte el değmeden çalıştırılan tesiste damacanalar ise 6 aşamalı iç yıkama işleminden geçiriliyor. Dış yıkama bölümünde makine aracılığıyla, el değmeden temizlenen damacanalar, 6 aşamalı iç yıkama hattına alınıyor. Ön yıkama, yıkama, dezenfektanla temizlik, durulama ve son durulma aşamalarının ardından kapaklama, emniyet bandı ve ısı tüneli aşamaları gerçekleştiriliyor. En sağlı klı biçimde doldurulan damacanalar, kapak üzerine üretim, son tüketim ve son kullanım tarihi ve seri numarası basılarak dağıtıma hazır hale getiriliyor. Hijyen ve teknik olarak İzmir’e örnek olan tesis, Dünya Sağlık Örgütü, AB direktifleri ve Sağlık Bakanlığı’nın “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kriterlerine uygun hizmet veriyor.

İZMİR, ()

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