Belediye kayısı fidanı dağıttı

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut İlçesi’nde belediye tarafından kayısı fidanı dağıtıldı.

Kayısı fidanlarının dağıtımı nedeniyle ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Karacaoğlan Mahallesi Muhtarı Turgay Şan, Çömelek Mahallesi muhtarı Osman Çobur ve üreticiler katıldı.

Fidan dağıtım töreninde konuşan Başkan Yılmaz, ilçenin tarımdan karnını doyurduğunu, gelirin büyük bölümünün tarımdan kazanıldığını belirterek, "Tarıma dayalı bir ilçe olmamız nedeniyle belediyemiz bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurduk. Müdürlüğümüzün kurulduğu günden bu yana fidan ve çeşitli ürünler dağıtıyoruz. Bu yıl içerisinde Iğdır Şalağı olarak adlandırılan kayış çeşidi ve domates fidesi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Karacaoğlan ve Çömelek mahallelerimize 3 bin adet kayı fidanı dağıtıyoruz. Yayla grubu dediğimiz mahallelerimize de domates fidesi vereceğiz. Dağıttığımız fidanlarla umarım hem cebinize hem de geleceğinize bir katkı yapmış oluruz" dedi.

Oda Başkanı Kar da belediye başkanının her konuda çiftçinin yanında olduğunu söylemesinden memnun olduklarını, desteği için teşekkür ettiğini söyledi.

Karacaoğlan ve Çömelek mahallelerinde kişi başı 30 fidan olmak üzere 100 kişiye fidan dağıtıldığı belirtildi. Fidan fiyatının yüzde 70’inin belediye tarafından karşılandığı yüzde 30’u olan fidan başı 2 liranın ise üreticilerden alındığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI