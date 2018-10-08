Belediye işçisi okçulukta derece yaptı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarından Ümit Karadiken, Cebelibereket Okçuluk Turnuvası'nda akıncı koşusu kategorisinde 1'inci oldu.

Osmaniye Kent Ormanı'nda belediye tarafından organize edilen turnuvada 32 kulüpten yaklaşık 300 sporcu yer aldı. Büyük mücadeleye sahne olan organizasyonda rakiplerini tek tek yenen Karadiken, akıncı koşusunda 1'incilik kürsüsüne çıkmayı başarırken, yetişkin erkeklerde de 3'üncülükle yetindi. 8 yıldır okçuluk yaptığını belirten Karadiken, "Atalarımızdan miras kalan okçuluk, tarihimizde savaş sanatı olarak süre gelmiş olsada tümüyle savunma sporudur. Okçuluk sporunu severek yapmaktayım. Katıldığım bir çok turnuvalarda dereceler elde ettim. Osmaniye'de 1 dakika içerisinde 14 adet ok attım. 12 tane 25 metreden hedefi vurarak birinci oldum. Yetişkin erkeklerde ise üçüncülüğü elde ettim. Profesyonelce çalışma alanları ve ekipmanlarla gerekli desteğin sağlanması ile birlikte birçok başarının geleceğini inanıyorum" dedi.



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