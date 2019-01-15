Belediye ekipleri hurda araçları topladı

BURSA’da, kullanılmayan ve çürümeye terk edilen hurda araçların toplanması için çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi, Altınova Mahallesi’nde terk edilmiş araçları topladı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki boş arazi, yol kenarı ve sokak aralarına terk edilen hurda araçları toplamak için harekete geçti. Çalışma kapsamında Altınova Mahallesi’nde yer alan ve çevre kirliliğine neden olan araçlar, motor şase numarasına bakılıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne haber verildikten sonra toplandı. Hurda araçların zamanla haşerelerin barındığı ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu yerler haline geldiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, insan sağlığını güvence altına alarak, çevre kirliliğinin önüne geçtiklerini belirtti.

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