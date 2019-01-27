Belediye ekipleri camilere temizlik hizmeti veriyor

YILDIRIM Belediyesi, ilçedeki 69 mahallede bulunan camilere temizlik hizmeti veriyor. Çalışmanın amacının vatandaşın daha temiz ve ortamlarda ibadet etmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’Vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı ibadethaneler de bizim sosyal belediyecilik anlayışımız içinde temizlenmesi gereken yerlerin başında geliyor’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi ilçede bulunan 154 camide geçtiğimiz yıl başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda camilerin içi, abdesthanesi, dış avlusu belirli aralıklarla temizleniyor. Yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, çalışmalarının halk tarafından da taktir edildiğini ifade ederek, “Hemşehrilerimizin huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. İnsanlarımızın buluşma noktalarından olan ilçe sınırlarımızdaki tüm ibadethanelerin temizlenmesine büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen dini mekanlarından birisi olan Emirsultan Camisi her perşembe akşamı temizlenerek Cuma namazına hazırlanıyor. Yaşamın her alanında Yıldırımlılara hizmet sunmak için çalışıyoruz. Belediye olarak görevimiz yalnızca yolları, park ve bahçelerimizi temiz tutmak değil. Vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı ibadethaneler de bizim sosyal belediyecilik anlayışımız içinde temizlenmesi gereken yerlerin başında geliyor" diye konuştu.

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