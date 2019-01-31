Belediye çocuklar için ‘beton tasarım atölyesi’ açtı

NİLÜFER Belediyesi'nin düzenlediği Beton Tasarım Atölyesi'ne katılan çocuklar, sömest tatilinde el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Kurs eğitmeni Tuğba Okat, amaçlarının çocukların gelişimine katkı sağlamak olduğunu ifade edip, ‘’Amacımız sömestr tatilinde çocuklarımızı bilgisayar ya da cep telefonlarından uzaklaştırarak sosyal aktivitelerde buluşturmak, yeni arkadaşlar edinmesini sağlamak’’ dedi.

Çocukların hayal dünyasının gelişmesi ve sosyal faaliyetlerde bulunması amacıyla yıl boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Nilüfer Belediyesi, sömestr tatilinde Beton Tasarım Atölyesi açtı. Tuba Okat ve Emine Karademir'in eğitmenliğinde Üçevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen atölyeye 75 çocuk katıldı. Çocuklar eğitmenler eşliğinde önce harç karmayı öğrendi ve karılan harçları plastik kalıplara döktü. Kalıplardaki harcın betona dönüşmesiyle birlikte çocuklar hayal dünyalarını boyalarla resmetti.

Beton Tasarım Atölyesi eğitmenlerinden Tuba Okat, amaçlarının çocukların hayal dünyalarını geliştirmek ve sömestr tatilinde güzel vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Okat, "Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Beton Tasarım Atölyesi'nde çocuklar hem eğlendi hem de harcın karılışını, nasıl betona dönüştüğünü öğrendi. Bütün bu yaptıklarını en sonunda da boyayarak sanata dönüştürdüler. Burada bizim en büyük amacımız sömestr tatilinde çocuklarımızı bilgisayar ya da cep telefonlarından uzaklaştırarak sosyal aktivitelerde buluşturmak, yeni arkadaşlar edinmesini sağlamak" diye konuştu.

Beton Tasarım Atölyesi'nde çocuklarla bir araya gelen Üçevler Mahalle Muhtarı Musa Yılmaz da çocukların gelişimine destek sağladığı için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

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