Belediye çalışanlarına işaret dili eğitimi

ERDEMLİ(Mersin), () – MERSİN’in Erdemli ilçesinde bir grup belediye çalışanı özellikle engelli vatandaşlarla iletişim problemini ortadan kaldırabilmek için işaret dili eğitimi alıyor.

Hafta içi Eğitmen Ayde Günay tarafından gerçekleştirilen eğitimle, ilçenin her noktasına ve tüm vatandaşlara eşit hizmet götürülmesi için çalışma yürütülüyor. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her vatandaşın eşit hizmet alma hakkına sahip olduğunu belirterek, ayrıştıran değil birleştiren belediyecilik algısı ile hareket ettiklerini söyledi.

Kentin her noktasında engelli vatandaşların rahat bir yaşam sürdürebilmesi adına hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Tollu, işaret dili eğitimi ile de kendilerine başvuran vatandaşlarla daha doğru ve sağlıklı diyalog kurarak sorunların daha kısa sürede çözüleceğini bildirdi.

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