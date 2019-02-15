Belediye çalışanlarına 'işaret dili' eğitimi

İZMİR'de, Gaziemir Belediyesi personeli, işitme engelli vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için işaret dili öğreniyor.

Gazi Mahallesi Muhtarı ve işaret dili eğitmeni Sultan Güllü’nün önerisiyle, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol tarafından hayata geçirilen projeyle belediye personeline işaret dili eğitimi veriliyor. Projeyle insanlarla sürekli iletişim halinde olan personelin iletişim yeteneğinin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ve hızının daha da artması amaçlanıyor. Proje kapsamında İşaret Dili Eğitmeni Sultan Güllü tarafından verilen eğitimlere katılan personel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’u ziyaret etti. Personeline ve eğitimi veren Gazi Mahallesi Muhtarı ve işaret dili eğitmeni Sultan Güllü’ye teşekkür eden Başkan Şenol, eğitime katılanlara sertifikalarını verdi.

Proje, hizmet ve çalışmalarına engelli vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak yön verdiklerini söyleyen Başkan Şenol, "Ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan engellilerin başta istihdam olmak üzere yaşadıkları sorunların çözümü için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düşünceyle belediye olarak özel projeler hayata geçirdik. İlçedeki üç dernek ile yaptığımız işbirliği sonucunda engellilerin meslek sahibi olmalarını, istihdamı ile sosyal hayata katılımlarını sağladık. Kentin fiziki yapısında engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yaparak, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarının önüne set çeken yol ve bina giriş-çıkışlarındaki eksiklerin giderilmesi için çalışmalara öncülük ettik. Sabri Öney İlköğretim Okulu’nun bahçesinde 6 derslikli özel eğitim merkezi açarak eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırdık. İstek ve önerilerini dinleyerek kentin yönetiminde söz sahibi olmalarını sağladık. Düzenlediğimiz işaret dili eğitimiyle bundan böyle engelli vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet vereceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan belediye personelinin engelli vatandaşlarla etkili iletişim kurmalarını sağlamak için bu eğitimi düzenlediklerini belirten Sultan Güllü şunları söyledi:

"Belediyeye çeşitli nedenlerle başvuran işitme engelli vatandaşlarımızın, taleplerini karşılamak ve Gaziemir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarını, mutlu bireyler olmalarını sağlamak adına projeyi gerçekleştirme kararı aldık. Bu proje başta olmak üzere engellilere yönelik çalışmaları ve destekleri için Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol’a teşekkür ederim."

İZMİR, ()

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