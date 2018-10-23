Belediye çalışanlarına ayaklı kütüphane

BAYRAKLI Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, ‘Ayaklı Kütüphane’ projesiyle kütüphaneyi belediye çalışanlarının ayağına getirdi.

Belediye binasında çalışan personelin yoğun iş temposu ve günlük hayatlarındaki koşuşturması nedeniyle kütüphanelere gidemediğini ve istediği kitapları yerinde görüp alamadığını fark eden Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, ‘Ayaklı Kütüphane’ projesiyle kütüphaneyi çalışanlar ile buluşturdu. En çok okunan kitapların yer aldığı raflardan istediklerini alabilen belediye personeli, ‘Ayaklı Kütüphane’ projesine ilk günden ilgi gösterdi. Bina içindeki tüm birimleri haftanın iki günü dolaşacak olan ‘Ayaklı Kütüphane’ ile çalışanlar mesai dışında okumak için aldıkları ödünç kitapları 15 gün içinde iade ederek yenilerini alabilecek. Çalışanların istediği fakat ‘Ayaklı Kütüphane’de yer almayan kitaplar, merkez kütüphanelerden temin edilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Binada çalışan personel için ‘Ayaklı Kütüphane’ projesini başlattık. Proje ile çalışanlar istedikleri kitapları bulma şansını yakalarken evlerinde okudukları bu kitaplarla iş stresini atarak gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Projemiz çalışanlardan yoğun ilgi gördü. Bayraklı'nın mahallelerinde başlattığımız kitap okuma alışkanlıklarını çalışanlarımızla sürdürmek bizi son derece memnun ediyor" dedi.

İZMİR, ()

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