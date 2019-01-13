Belediye bünyesinde Psikolojik Danışma Merkezi kuruldu

BURSA- BURSA’da, ailelere rehberlik hizmeti sunan Yıldırım Belediyesi, son yıllarda giderek artan psikolojik ve aile içi sorunlar için ‘Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’ni kurdu. Merkez ile ilgili konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’Sorunlarını aşmakta güçlük çeken ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde uzman psikologlarımız tarafından ücretsiz destek sunuluyor’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi, bireylerin hayatın içerisinde karşılaştığı sosyal sorunları önlemek ve aile içerisinde yaşanan sorunları çözüme kazandırmak için belediye bünyesinde ‘Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’ kurdu. Vatandaşların yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma amacıyla kurulan merkez, 1 uzman psikolog, 1 çocuk psikoloğu, 2 kariyer ve aile danışmanı, 2 destek ve randevu planlama görevlisi ile 1 sosyolog-aile danışmanı kadrosuyla hizmet veriyor.

‘VATANDAŞIN YANINDAYIZ’

İnsanların hayatın her anında zaman zaman problemlerle karşılaşabildiği gibi; aile yaşantılarında, iş hayatlarında ve eğitim dönemlerinde sorunlu süreçler yaşayabildiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Özellikle ekonomik yetersizlik, eşler arası geçimsizlik ve aile içi sorumluluklarda dengesizlik gibi konular evliliklerin temelini sarsan sorunların başında bulunuyor. İş yaşamında da işveren ya da idarecilerle yaşanan sorunlar, mesleki mutsuzluk ve en önemli yansıma olan ekonomik koşullar insanlarımızı zorlayabiliyor. Bu türden sorunlarını aşmakta güçlük çeken ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ‘Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde uzman psikologlarımız tarafından ücretsiz destek sunuluyor. Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimizin de sosyal belediyecilik alanında yürüttüğümüz hizmetler içerisinde örnek bir çalışma olduğuna inanıyorum. Hemşehrilerimizin dertlerine ortak olmak, sorunlarına çözüm aramak için oluşturduğumuz Merkezde, kendilerine destek sağlıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Merkezimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 16 02 numaralı telefonla bilgi alabilirler” diye konuştu.

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