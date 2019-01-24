Belediye binasına ekolojik bahçe

MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediyesi hizmet binası içerisinde oluşturulan bahçeler ile çalışanların iş stresinin en aza indirmeyi hedefliyor.

Kısa süre önce hizmete açılan yeni hizmet binası, farklı mimarisinin yanı sıra içerisindeki bahçeleriyle de dikkat çekiyor. Her katta oluşturulan teras bahçeleri çalışanlara nefes alacak alanlar yaratıyor. Enerjisinin bir bölümünü kendisi üreten binada, su ihtiyacı az olan ve bodur olan sukkulent bitki türleri kullanıldığı açıklandı. Mezitli'de 300'e yakın parkın yanında, 5 noktada oluşturulan hobi bahçesi, toplam 50 farklı noktada yapılan koruluklarda 8 bine yakın ağaç diktikleri bilgisini veren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli, yeşilin hakim olduğu bir kent olsun istiyoruz. Bu anlamda kent merkezinde planda yeşil alan olarak işaretli her noktayı amacına uygun olarak kullandık. Elbette, yeşil alan konusunda gösterdiğimiz bu hassasiyeti yeni yaptığımız belediye binamızda olmaması düşünülemezdi. Binamızı tasarlarken, bundan sonra mimari yapılar için örnek olması amacıyla teras bahçeler oluşturduk. Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan arkadaşlarımız, tüm Mezitli'de olduğu gibi harika bir iş çıkartırlar" dedi.



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