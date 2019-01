Belediye başkanların isimleri tesislerde yaşayacak

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediye yapımı ve restorasyonu tamamlanan sosyal tesis, düğün salonu ve park düzenlenen törenle hizmete açılırken eski 3 belediye başkanının adı verildi.

Tarsus Belediyesi tarafından Atalar Mahallesinde yapımı ve restorasyonu tamamlanan İbrahim Yoksul Sosyal Tesisleri, Sabit Öksüz Düğün Salonu ve İsa Yıldız Parkı için düzenlenen tören büyük ilgi gördü. Burada ilk olarak söz alan Atalar Mahallesi Muhtarı Özkan Gül, mahallerine yapılan güzel hizmetler için teşekkür etti. Sosyal tesise adı verilen eski Belde Belediye Başkanlardan İbrahim Yoksul, İsa Yıldız, merhum Sabit Öksüz’ün oğlu Cemil Öksüz de Belediye Başkanı Şevket Can’a duyarlılığı nedeni ile teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Başkan Can, açılışı yapılan sosyal tesis, düğün salonu ve parka eski belde belediye başkanlarının isimlerinin verilerek adlarının yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Başkan Can, eski belediye başkanlarının Tarsus’a büyük hizmetlerinin olduğunu belirterek, "Ben başkanlarımıza emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu tesisimiz Atalar Mahallesi’ne hayırlı uğurlu olsun. 2014 sonrası Tarsus Büyükşehir Yasasıyla yönetilmeye başladı. 2014 öncesi Tarsus’ bağlı Atalar gibi 5 belde belediyemiz vardı. Gülek, Yenice, Yeşiltepe, Bahşiş ve Atalar. Büyükşehir yasasından belde belediyeleri kapatılarak, birer mahalleye haline dönüştürüldü. Büyükşehir yasasından sonra 179 mahalleden sorumlu hale geldi. Gelirimiz, yetkimiz yüzde 60 azaldı. Buna rağmen bugün 55’nci açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak bizler ayrım yapmadan ötekileştirmeden eşit bir şekilde hizmet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından tesisler yapılan dualar ve kesilen kurdeleden sonra hizmete açıldı. Program sonunda tesisleri gezen Başkan Can mahalle çocuklarına hediyeler verdi.

