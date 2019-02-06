Belediye başkanından okumaya teşvik için çeyrek altın hediyesi

Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), () - ADANA’nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede en çok kitap okuyan öğrencileri farkındalık ve kitap okumaya teşvik için çeyrek altınla ödüllendirdi.

Pozantı Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul kütüphanesine kayıtlı en çok kitap okuyan 3 öğrenciye 18 Ocak'ta karne dağıtım töreninde sırasında çeşitli küçük ödüller verilirken Belediye Başkanı Mustafa Çay ise kitap okumaya teşvik ve farkındalık için okulun açıldığı gün birer çeyrek altın ödülü vereceğini söz vermişti. 4 Şubat Pazartesi günü okulların ikinci yarı döneme başlamasıyla birlikte sözünü tutan Başkan Mustafa Çay, okulun 10/B sınıfından Zeynep Akkuş, 10/A sınıfından Seyfullah Kaya ve 12/A sınıfından Emircan Ali Kel isimli öğrencilere kitap bilincine teşvik amaçlı söz verdiği çeyrek altın ödüllerini okul müdürü Cumali Özçelik nezaretinde takdim ederek, okumanın ne kadar önemli olduğunun yanı sıra kendi yaşam hayatından örneklere değinerek başarılar diledi.

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