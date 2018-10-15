Belediye başkanı, zeytin toplayıp sezonu açtı

İZNİK Belediye Başkanı Osman Sargın, Hocaköy Mahallesi’nde zeytin sezonunu açan çiftçileri ziyaret ederek, onlarla birlikte zeytin topladı.

İznik’te zeytin sezonun açılması ile birlikte bir çok çiftçi mahsullerini toplamaya başladı. Bölgenin en iyi zeytinlerinin yetiştiği İznik’te ilk mahsullerin toplanmaya başlamasının ardından zeytin sezonu açıldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da sezonun açılması ile birlikte kırsal Hocaköy Mahallesi’nde zeytin toplayan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kırsal kalkınmaya verdiği önemi dile getiren Başkan Sargın, zeytin sezonunun başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle zeytin sezonunun tüm ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizin ekonomisine de büyük bir girdi sağlayan zeytin halkımızın büyük bir kısmının geçim kaynağı. Bu sebeple bizler de belediye olarak kırsal kalkınmaya ve çiftçilerimize yaptığımız yatırımlar ile destek olmaya devam ediyoruz. Bir çok noktada hayata geçirdiğimiz zeytin alım merkezleri ve ürün alım merkezleri ile çiftçilerimize bir nebze de olsa destek oluyoruz.2018-2019 zeytin sezonu tüm çiftçilerimize hayırlı olsun derken, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

İznik’in Çamdibi Mahallesinden çiftçi İbrahim Burhan, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ın zeytin tarlasında ürünlerini toplarken gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu sezon zeytinlerin güzel olduğunu ve İznikli çiftçilerin bu sezon zeytinden yüzünün güleceğini dile getirdi. Burhan ayrıca İznik’te zeytin hasadında yevmiye usulüyle çalışacak insan bulmakta güçlük çektiklerini de vurguladı. İznikli çiftçiler sezon süresince topladığı zeytinleri depolama usulüyle veya açık pazarlarda satarak değerlendiriyor.

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