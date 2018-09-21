Belediye başkanı vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı 

İZMİR'in Buca İlçesi Belediye Başkanı Levent Piriştina, kendi adını kullanarak 'Öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı' adı altında vatandaşlardan para toplayan dolandırıcılara karşı İzmirlileri uyardı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kendisinin ve yardımcılarının adını kullanarak 'Öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı' adı altında vatandaşlardan para toplayan dolandırıcılara karşı Bucalıları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyardı. Piriştina yaptığı paylaşımda, "Bazı art niyetli şahısların Buca Belediyesi ve başkan yardımcılarımızın adını kullanarak 'Öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı' yalanı adı altında iyi niyetli Bucalı hemşerilerimizden para yardımı talep etmektedir. Lütfen bu şahıslara itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda en kısa sürede belediyemizle iletişime geçiniz. Bizler de konuyla ilgili olarak yasal süreci başlatmış bulunmaktayız. Saygılarımızla" dedi.

İZMİR, ()

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