Belediye Başkanı sahipsiz köpekleri elleriyle besledi

BURSA’da, Osmangazi Belediyesi ekipleri, Uludağ yolundaki sahipsiz hayvanların aç kalmaması için yol kenarlarına mama bıraktı. Belediye Başkanı Mustafa Dündar da sahipsiz hayvanları elleriyle besledi.

Uludağ’da devam eden yoğun kar yağışı en çok bölgedeki sahipsiz hayvanları etkiledi. Kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dağ yolunda aç kalan köpeklere kuru mama bıraktı. Sahipsiz hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmalarına duyarsız kalmadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da belediye ekiplerinin çalışmalarına katıldı. Başkan Dündar, yol boyunca gördüğü köpekleri kuru mama ile besledi. Dündar, çalışmalarla ilgili yaptığı konuşmada, “Sokak hayvanları için de belediyemiz gerekli çalışmaları her zaman yürütüyor. Yoğun kar yağışından dolayı beyazla kaplanan bürünen Uludağ’daki sahipsiz köpekler yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu köpeklerin bu hava şartlarında aç kalarak, telef olmamaları için Osmangazi Belediyesi olarak düzenli şekilde yol kenarlarına kuru mama bırakıyoruz. Ayrıca 5 farklı noktada bulunan yem odaklarımız var. Bu yem odakları sayesinde hayvanlar aç kalmıyor. Ekiplerimiz, kış şartlarında hayatta kalmakta zorlanan yaralı ve hasta olan köpekler ile yavruları toplayarak tedavilerinin yapılması için Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’ne götürüyor. Aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılan hayvanlar, havaların ısınmasının ardından tekrar doğaya bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

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