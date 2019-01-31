Belediye Başkanı Kara, yüksek lisansını tamamladı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı'nda Tezsiz Yüksek Lisansını başarıyla tamamladı. Akademik danışmanlığını OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ün yürüttüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı'nda Tezsiz Yüksek Lisansını tamamlayan Başkan Kadir Kara, Rektör Murat Türk'ü makamında ziyaret etti. Kadir Kara, OKÜ'nün ilin kalkınmasında öncü rol oynadığını ve üniversitenin gelişimini önemsediklerini ifade ederek misafirperverliğinden dolayı Rektör Türk'e teşekkür etti.

Osmaniye ve bölge için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Murat Türk ise yüksek lisans bitirme tezini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya hem teşekkür etti hem de başarılarının devamını diledi. Daha sonra OKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını “İşletmelerde Kıyaslama Yönteminin Önemi" başlığı ile bitirme projesini tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya Rektör Prof. Dr. Murat Türk tarafından günün anısına özel cübbe giydirildi. Yüksek Lisansı tamamlamasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kadir Kara, başta Rektör Prof. Dr. Murat Türk olmak üzere kendisine eğitiminde katkı sağlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.



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