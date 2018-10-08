Belediye Başkanı Haluk Şahın Yazgı, ulusal medyada Aksaray'ı anlattı

AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, geçtiğimiz hafta gittiği İstanbul’da ulusal televizyon kanallarının canlı yayınlarına konuk oldu. İstanbul temaslarında hafta boyunca birçok yazılı ve görsel medya temsilcilerini ziyaret eden Başkan Yazgı, gittiği yerlerde Aksaray’ın tarihi ve kültürel değerlerini anlattı.

Belediye Başkanı Yazgı, geçtiğimiz hafta Aksaray’ı uluslararası arenada tanıtmak için gittiği İstanbul’da ilk olarak TGRT Haber Kanalı başta olmak üzere Ülke TV, Kanal 24, TV NET ve son olarak A Haber Canlı Yayın konuğu oldu. Başkan Yazgı, canlı yayında Aksaray’ın tarihi ve kültürel değerlerini anlattı. Hafta boyunca yazılı ve görsel medya temsilcilerini ziyaret eden Başkan Yazgı, CNN Türk Genel Yayın koordinatörü Murat Yancı, TGRT Haber Genel Koordinatörü ve Kurumsal İletişim Müdürü Sait İnanç ve TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki’yi ziyaret etti. Başkan Yazgı, ziyaretlerini A Haber spikeri Erkan Tan, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve program sunucusu Turgay Güler, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ı ve Radyo 7 program sunucuları Talha Bora Öge ile Mehmet Ercan'ı ziyaret etti.

Aksaray’da düzenlenen Festivale katkı sunan Dünya Etnospor Konfederasyonu yöneticilerini ziyaret eden Başkan Yazgı, buradan da Kanal24 Tv Haber Koordinatörü Ömer Özkök, Star Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici’yi ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ziyaretinin son gününde Albayrak Medya Grubu sahibi Ahmet Albayrak’ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı Kahraman Güvendi, A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen ve Okçuluk Vakfını ziyaret etti. Başkan Yazgı, Okçuluk Vakfında ok talimi atışı alanında ok atışı da yaptı.

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