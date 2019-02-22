Belediye Başkanı Gürkan: Edirne manyağıyım

EDİRNE'de alt yapı çalışmalarını başlatan Belediye Başkanı Recep Gürkan,"Bu altyapı süresince elbette kızacaksınız, küfürler edeceksiniz, lanetler okuyacaksınız. Sonra bunlar bitince öfkeniz geçecek, bunu da biliyorum. Bana diyorlar ki seçime kaldı 40-45 gün, sen manyak mısın. Valla Edirne'nin manyağıyım ne yapalım" dedi.

Edirne'de 2016 yılında referandum yapılan, 2017'nın son ayında ise ihalesi biten ve o günden bu yana başlaması beklenen altyapı çalışmaları Kocasinan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nden başlatıldı. Kepçeye binerek ilk kazmayı vuran Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şöyle dedi:

"2017 yılının Ağustos sonunda projelerin çizimi bitti. 380 kilometre şehiriçi içme suyu şebekesinin komple yenilenmesi, kanalizasyonun yeni hatları ve sorunlu yerlerinin 110 kilometre yapılması. Yağmur suyundan sıkıntı yaşayan bölgelerin 30 kilometre yenilenmesi. Bunların hepsi biraraya toplandı ve 355 milyon TL bedel çıkardı arkadaşlarım. Arından 4 Aralık 2017'de ihalesini yaptık. Şu anda Hamzabeyli Gümrüğü'nü yapan firma en uygun teklif olan 215 Milyon TL'lik teklifi vererek ihaleyi kazandı. 2 ay Kamu İhale Kurumu'nda ihalenin kontrolü sürdü. Oradan oy birliğiyle onaylanarak dosya geri döndü. Hemen belediye meclisini topladık. Oy birliğiyle belediyelere kredi sağlamak için kurulmuş olan İller Bankası'na talepte bulundu. 215 milyon Lira kredi istedik. Öngöremediğimiz bir şey oldu o süreçte, ekonomik kriz çıktı. Ardından çalışmalara başladık adam bulduk hükümet yetkililerine gittik aralara torpiller soktuk. İşi uzattılar, bir türlü kredi onaylanmadı."

Kredilerinin onaylanmaması nedeniyle altyapıya kendi kaynaklarıyla başlama kararı aldıklarını kaydeden Gürkan, "Oturduk arkadaşlarımla ve ne yapalım diye düşündük. Benim bu kahraman personelim başkan yardımcılarım 'Biz çözeriz dediler'. Bir yerden yamayı kapatır başka yerden açarız dediler. Hadi dedim Allah kolaylık versin. İşte o gün bugün, başlıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Bu altyapı süresince elbette kızacaksınız, küfürler edeceksiniz, lanetler okuyacaksınız. Sonra bunlar bitince öfkeniz geçecek, bunu da biliyorum. Bana diyorlar ki seçime kaldı 40-45 gün, sen manyak mısın. Valla Edirne'nin manyağıyım ne yapalım" diye konuştu.



Edirne'nin sorunlu bölgesi olan Kocasinan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nden başlayarak çalışmaların ada ada gideceğini belirten Gürkan, "En sorumlu noktamız olan Sadık Ahmet'ten başlıyoruz. Ada ada yaparak gideceğiz. Önce bu adanın içme suyu şebekesi döşenecek, döşendiği gibi abone bağlantıları yapılacak. Uzun yıllar hem biz mağdur ettik hem doğal afetten dolayı mağdur oldular. O yüzden Kocasinan'dan başlıyoruz. En temiz kaynaktan en temiz borularla su gelecek. Bundan sonra ben de geleceğim Leylak Apartmanı'nda çeşmeden akan suyu ilk ben içeceğim. Bundan sonra Edirneliler çeşmeden su içebilecek" dedi.

Yeni dönemde seçilmesi halinde artık üst yapı projelerine de ağırlık vereceğini dile getiren Gürkan, "Edirne'de Esentepe mevkiine Trakya'nın en büyük parkı olan 130 bin metrekarelik Kent Parkı yapacağız. Buçuktepe'nin altında birilerinin belediye sarayı yapmayı düşündüğü binayı Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı yapacağız. Önümüzdeki yaz Temmuz - Ağustos'da bitirip açacağız. Sarayiçi'nde 35 bin metrekarelik, suni göleti de olan, 5 bin dönümü kapsayan çok büyük bir rekreasyon projesi yaptık, orası da Edirne'nin yeni söğütlüğü olacak. Söğütlükte askeriyeye ait olan gazino vardı, orasını da aldık. Oranın da restorasyonunu yapıp Edirne Belediyesi Söğütlük Sosyal Tesisleri olarak halkın hizmetine sunacağız. Hıdır Baba Tepesi'nde şanlı bayrağımızın dalgalandığı noktaya Mimar Sinan'ın Türkiye ve dünyadaki 99 eserinin 1/25 ölçekli Mimar Sinan Eserleri Miniaparkı yapacağız. Bir de Fatih'in Düşü projesini yapacağız. Kooperatiflerin köşesinde Megapark'ın biraz daha ilerisine giden, vatandaşlarımızın uygun görmesi halinde ve şartıyla başlayacak yerinde kentsel dönüşüm projesini önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi.

