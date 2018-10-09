Belediye Başkanı Edebali, pazar denetiminde

YILDIRIM Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, pazar denetimiyle son dönemde pazarlardaki fiyat dalgalanmalarına karşı fiyat-etiket kontrolü yaptı, vatandaşların görüşlerini dinledi. Başkan Edebali, “Geçtiğimiz haftaya göre bazı ürünlerin fiyatında ciddi anlamda bir düşüş söz konusu olduğunu gördük” dedi.

Sebze-meyve fiyatlarındaki yüksek artışla haksız kazanç elde eden pazar esnafına karşı vatandaşların mağdur olmasını önlemek adına Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Şirinevler pazar yerinde denetim gerçekleştirdi. Son dönemde özellikle pazarlardaki sebze ve meyve fiyatlarında görülen ve vatandaşların tepkisini çeken fiyat dalgalanmalarına karşı denetimde bulunan Başkan İsmail Hakkı Edebali, etiket incelemesinde de bulundu. Tezgah temizliği, ürün kalitesi ve standartlara uygun fiyat uygulamasıyla vatandaşlara hizmet veren pazar esnafını tebrik eden Başkan Edebali, etiket fiyatlarında uygunsuzluk bulunan esnafa da uyarılarda bulundu. Pazar denetimi esnasında esnafla da sohbet eden Başkan Edebali, vatandaşların fiyatlar hakkındaki görüşlerini de dinledi.

‘MAĞDURİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Gerçekleştirdikleri denetimde vatandaşların pazarla ilgili taleplerini, eleştirilerini, şikayetlerini değerlendirerek pazar esnafının görüşlerini aldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, yüksek fiyat artışı uygulayan esnafın fırsatçılık yaparak vatandaşları mağdur etmesine izin verilmemesi konusundaki talimatlarını da göz önünde bulundurarak daha önce belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz pazar yeri denetimlerini zabıta ekiplerimizle birlikte yoğunlaştırdık. Zabıtalarımız ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanımız Ahmet Refik Aksu ile birlikte Şirinevler pazarında denetimlerde bulunduk. Hem pazar esnafımızın görüşlerini hem de vatandaşlarımızın pazarla ilgili taleplerini, eleştirilerini, şikayetlerini değerlendirdik” dedi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Vatandaşlara karşı mağduriyet oluşturan kişileri uyardıklarını ve işini düzgün, iyi yapan esnafı da tebrik ettiklerini vurgulayan Başkan Edebali, “Yapmış olduğumuz incelemelerde, vatandaşlarımıza karşı herhangi bir etiket hilesi gibi bu işi suiistimal eden kişiler varsa onları uyarmak, gerekli yasal işlemleri yapmak ve işini düzgün, iyi yapan esnafımızı da tebrik etmek, hayırlı işler dilemek adına pazarımıza geldik. Bazı ürünlerin fiyatları ile ilgili şikayetler vardı, bu konuyla ilgili esnafımıza uyarılarda bulunduk. Geçtiğimiz haftaya göre bazı ürünlerin fiyatında ciddi anlamda bir düşüş söz konusu olduğunu gördük. İnsanlarımızın pazarlarını gönül rahatlığı ile yapsınlar. Denetimlerimizi artırarak sürekli hale getireceğiz. Esnafımızın da duyarlı olmasını, piyasa şartlarında bu çalışmaları sürdürmelerini diliyoruz. Vatandaşımızın özellikle fiyatlarla ilgili duyarlılığını, hassasiyetimizi göstermek adına incelemeler yaptık. Tebrik ettiğimiz esnafımız var, uyardığımız esnafımız var. Seyyar Pazarcılar Odası ile birlikte bu denetimlerimiz daha sıkı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.