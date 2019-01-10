Belediye başkan adayından ayakkabısı çalınan kadına jest

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR'de AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı, ayakkabısını çalan kimliği belirsiz kişilere apartmanın giriş kapısına, "İnşallah ayağın kırılır, sen de giyemezsin" yazılı notla tepki gösteren Nursema Şahin'e ayakkabı hediye etti.

Geçen Pazartesi günü kent merkezindeki apartmana giren kimliği belirsiz kişi, Nursema Şahin'in evinin kapısının önünde bıraktığı ayakkabılarını alarak kaçtı. Bir süre sonra ayakkabılarının çalındığını fark eden ev kadını Nursema Şahin, apartmanın giriş kapısına astığı "Ben giyemedim. İnşallah düşer, ayağın kırılır, kış boyu sen de giyemezsin" yazılı notla tepki gösterdi.

Şahin'in beddualı tepkisine ilişkin haberi basında gören AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Şahin ailesini evlerinde ziyaret etti. Arı, Nursema Şahin'e yeni aldığı ayakkabıyı hediye ederken bedduasını geri almasını rica etti. Şahin, bunun üzerine ayakkabısını alan kişiye hakkını helal etti.

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