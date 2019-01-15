Belediye Başkan Adayı Ürgüp'ten Trump tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp Türkiye'yi ekonomik kriz çıkarmakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

BBP Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde partililerle birlikte açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik kriz çıkarma tehdidine tepki gösteren Doğan Ürgüp, 100 yıl önce Sivas Kongresinde manda ve himayenin kabul edilmediğini ve Türk'ün gür sesinin yankılandığını belirterek, "4 Eylül ruhu bugün de devam etmektedir. Dahili ve harici düşmanlarımızın vatanımız üzerindeki emelleri hiç bitmedi. Dolayısıyla milli mücadelemiz devam ediyor. Bende buradan ilan ediyorum. 100 yıl önce mandacılığa karşı çıktıysak, bugün de aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Devletimizin terörle mücadelesinde sonuna kadar yanındayız. ABD'nin 100 yıl önceki başkanı Wilson'a verdiğimiz cevabı tekrarlıyor ve 100 yıl sonraki başkanı Trump'a da aynı cevabı veriyoruz. Türk milleti mandayız kabul edemez, Türk milleti sizin esaretinize girmez, Türk milleti yaptırımlara karşı elinden gelen bütün direnci ortaya koyar" dedi.

Ürgüp ve partililer açıklamanın ardından müzeyi gezdi.

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