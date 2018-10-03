Belediye başkan aday adayından örnek davranış

MERSİN, () – MERSİN’de aday adaylarına reklamlara ve bilboardlara harcama yapmak yerine, öğrencilere burs verme çağrısında bulunan CHP Yenişehir Belediye Başkan aday adayı olan Endüstri Mühendisi Halil Öztoprak, ilk adımı atarak 6 öğrenciye 10 ay boyunca burs vermeyi taahhüt etti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Mersin Şubesi'ne başvuran Halil Öztoprak, öğrenci bursu vermek istediğini iletti. Bunun üzerine ÇYDD Mersin Şube Başkanı Maryet Tanlı ile Halil Öztoprak arasında bir protokol imzalandı. Protokolle Öztoprak, ÇYDD tarafından belirlenecek 6 kız öğrenciye 10 ay boyunca eğitim bursu verecek.

ÇYDD’nin zor durumda olan öğrencilere, özellikle kız çocuklarına burs sağlayan güvenilir bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, "Ben de aday adaylığı reklamlarına, kimseye faydası olmayan bilboardlara harcama yapmak yerine bütçemizin bir kısmını ÇYDD üzerinden öğrencilerimize burs olarak vermek istedim. Bu kapsamda yaklaşık 10 bin lira ile 6 çocuğumuzun eğitimine katkı sunmuş olacağız. Bu çalışmamız sadece ÇYDD ile sınırlı kalmayacak. Öğrenci bursu veren başka derneklerle de protokol yaparak burs desteği vereceğim" dedi.



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