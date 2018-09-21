Belediye aşure dağıttı

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut ilçesin belediye tarafından Muharrem Ayı'nın 10'ncü günü nedeni ile aşure dağıttı

Cumhuriyet Meydanı’nda Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’ın katımıyla yapılan aşure dağıtımında önce dua okundu, arkasından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımı nedeniyle bir konuşma yapan Belediye Başkanı Yılmaz, "Bilindiği gibi Muharrem ayının 10'nü Gününü Aşure günüdür. O günde Cenabı Hak; 10 peygambere 10 değişik ikram ve ihsan etmiştir. Mut Belediyesi olarak gelenekten geleceğe bu kültürümüzü taşıyoruz" dedi.

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