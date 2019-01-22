BEKAP'a bakanlık desteği

Halim AKCA/BUCAK, () - BUCAK Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi'ne (BEKAP) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda destek verdiğini söyledi.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından sinema severler için 59 sinema filminin gösterimi için destek verdiğini açıkladı. Yalçın Sezgin, "Geçen yıl ilkini düzenleyerek başlamış olduğumuz, eski Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'un örnek proje olarak adlandırdığı BEKAP bu yıl sinema günleriyle devam ediyor. Eski bakanımızın açık çek verdiği projemize Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından bir destek daha geldi. İlçemizde sinema günlerinin yoğun ilgiyle karşılanması ve sinema salonumuzun yeterli ve gerekli altyapıya sahip olması dolayısıyla Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 59 sinema filminin yayımlama hakları BEKAP hizmetine sunuldu" dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği 'Cumhuriyetin temeli kültürdür' felsefesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kültür sanat meselesi en az terörle mücadele kadar önemli' sözünden yola çıkarak başlattıkları eğitim, kültür ve sanat projesine özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu denli destekte bulunmasının kendilerini yeterince onore ettiğini vurgulayan Yalçın Sezgin, "Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız ve daha yaşanabilir Bucak için yapmış olduğumuz hizmetlerde her zaman vatandaşımızın fikrini aldığımız gibi bu 59 sinema filmin tercihini de sevgili Bucaklılara bırakıyoruz.

BEKAP 2 kapsamında sinema günlerinin üçüncü gününde 2 bin 985 sinemaseverin kültür merkezini doldurmasından dolayı ayrı memnuniyet yaşıyor ve Bucaklı hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI