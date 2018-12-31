BEGOS üyeleri yeni yılı kutladı

BUCA Ege Organize Sanayi Bölgesi'nin (BEGOS) üyeleri, Bayraklı'da bir mekanda düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.
BEGOS Başkanı Şener Kırıkkaya ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe üyelerin yanısıra İzmir Atatürk Organize Bölge Başkanı Hilmi Uğurtaş, MTK Başkanı İsmail Salih Doğan, EGSD Başkanı Atınç Abay, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'da Ege Üniversitesi ve DEÜ Tekstil Tekstil Mühendisliği bölümleri öğretim üyelerinin de aralarında yer aldığı 250 kişi katıldı. Yeni yıl pastasını kesmeden önce konuklara hitap eden Şener Kırıkkaya, üyelerinin yeni yılını kutlayarak başladığı konuşmasında bölgede 2017 yılında fabrika sayısı 70 iken 2018'de bu sayının 105'e yükseldiğini söyledi. 2019 yılı hedeflerinin ise 120 fabrika olduğunu belirten Kırıkkaya, fabrika sayısının çoğalması için gerekli genişleme alanı olan 132 dönümlük arazinin de kullanıma açılması konusunda bakanlık nezdinde başvurular yapıldığını ifade etti. Pasta, yönetim kurulu üyeleri ve konuk başkanlar ile birlikte kesilirken BEGOS üyeleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi: BEGOSyy
01) Pasta
02) Cansen, Şener- Canan Kırıkkaya
03) Elena- Hilmi Uğurtaş
04) Latife- Haluk Tezcan
05) Hayati- Mukaddes Ertuğrul
06) Engin- Nedim Örün
07) Mukadder- Mahir Özden
08) Ebru-Atınç Abay
09) Barış- Gülseren İlgen
10) İsmail Sadi Doğan, Seray Seyfeli, Ayhan Seyfeli, Bilgehan Seyfeli
11) Filiz- Yüksel Aksu
12) Sevay- Harun Yıldırım
13) Altan Yalaz
14) Ali- Ayfer Erez
15) Ekrem- Hatice Kusku, Meral- Sinan Yolcu
16) Sibel Alşahin- Bircan- Mehmet Yaşar Akçay
17) Özlem Akpınar
18) Şener - Canan Kırıkkaya
19) Nuriye- Abdullah Yedikardeşler
20) Veysel Sinan- Özge Korkmaz
21) Cansen Kırıkkaya