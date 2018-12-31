BEGOS üyeleri yeni yılı kutladı

BUCA Ege Organize Sanayi Bölgesi'nin (BEGOS) üyeleri, Bayraklı'da bir mekanda düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

BEGOS Başkanı Şener Kırıkkaya ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe üyelerin yanısıra İzmir Atatürk Organize Bölge Başkanı Hilmi Uğurtaş, MTK Başkanı İsmail Salih Doğan, EGSD Başkanı Atınç Abay, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'da Ege Üniversitesi ve DEÜ Tekstil Tekstil Mühendisliği bölümleri öğretim üyelerinin de aralarında yer aldığı 250 kişi katıldı. Yeni yıl pastasını kesmeden önce konuklara hitap eden Şener Kırıkkaya, üyelerinin yeni yılını kutlayarak başladığı konuşmasında bölgede 2017 yılında fabrika sayısı 70 iken 2018'de bu sayının 105'e yükseldiğini söyledi. 2019 yılı hedeflerinin ise 120 fabrika olduğunu belirten Kırıkkaya, fabrika sayısının çoğalması için gerekli genişleme alanı olan 132 dönümlük arazinin de kullanıma açılması konusunda bakanlık nezdinde başvurular yapıldığını ifade etti. Pasta, yönetim kurulu üyeleri ve konuk başkanlar ile birlikte kesilirken BEGOS üyeleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: BEGOSyy

01) Pasta

02) Cansen, Şener- Canan Kırıkkaya

03) Elena- Hilmi Uğurtaş

04) Latife- Haluk Tezcan

05) Hayati- Mukaddes Ertuğrul

06) Engin- Nedim Örün

07) Mukadder- Mahir Özden

08) Ebru-Atınç Abay

09) Barış- Gülseren İlgen

10) İsmail Sadi Doğan, Seray Seyfeli, Ayhan Seyfeli, Bilgehan Seyfeli

11) Filiz- Yüksel Aksu

12) Sevay- Harun Yıldırım

13) Altan Yalaz

14) Ali- Ayfer Erez

15) Ekrem- Hatice Kusku, Meral- Sinan Yolcu

16) Sibel Alşahin- Bircan- Mehmet Yaşar Akçay

17) Özlem Akpınar

18) Şener - Canan Kırıkkaya

19) Nuriye- Abdullah Yedikardeşler

20) Veysel Sinan- Özge Korkmaz

21) Cansen Kırıkkaya