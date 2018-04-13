Becan’dan üyelere ve polise teşekkür

YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, seçimlere katılım sağlayan tüm üyelere ve Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinin ilk aşaması olan Meslek Komitesi ile Meclis Üyeliği seçimleri, 12 Nisan Perşembe günü Yalova Anadolu Lisesi Selçuk Ergin Spor Salonu’nda YTSO üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Seçimin ardından bir açıklama yapan Becan, “Seçmen listelerinde kayıtlı bulunan toplam 2 bin 583 seçmenden 2 bin 32 seçmenin oy kullanması sonucunda 13 grupta 5’er kişilik ve 7’er kişilik Meslek Komiteleri ve 34 kişilik meclis üyeleri belli oldu. Bundan sonraki aşama olan Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği seçimleri ile TOBB Delegesi ve Disiplin Kurulu üyeliği seçimlerimiz 20 Nisan Cuma günü yapılacak. Yüzde 79 gibi yüksek bir katılımla gerçekleşen Odamız seçimlerinde tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Odamıza yakışır bir şekilde seçimlerimiz tamamlandı, üyelerimizle birlikte güzel bir temsil sağladık, seçilen tüm üyeleri tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca Odamız seçimlerinde üyelerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda oy kullanmasının sağlanması konusunda Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün göstermiş olduğu hassasiyet ve sağladıkları güven ortamı için de tüm Emniyet teşkilatı personeline, oy kullanma sırasında görevli olan Seçim Kurulu çalışanlarına ve Odamız personeline teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



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