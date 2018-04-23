Becan:34 meclis üyemizle hep birlikte çalışacağız

YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, “Zorlu ve çekişmeli bir seçim yaşadık. Ama seviyeli, kıyasıya bir mücadele oldu. İnsanların aynı işi yaptığı rekabet ettiği iş arkadaşından, rakibinden oy isteyip seçim kazanması kolay değildir. Onun için öncelikle grubundan seçilerek meclis üyesi olan tüm arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçimde yeniden YTSO Başkanı seçilen Tahsin Becan, yazılı bir açıklama yaptı. Becan, “Zorlu ve çekişmeli bir seçim yaşadık. Ama seviyeli, kıyasıya bir mücadele oldu. İnsanların aynı işi yaptığı rekabet ettiği iş arkadaşından, rakibinden oy isteyip seçim kazanması kolay değildir. Onun için öncelikle grubundan seçilerek meclis üyesi olan tüm arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Daha sonraki yönetim kurulu ve meclis başkanlığı seçiminde ise kıyasıya bir mücadele oldu ve sonuçta arzu ettiğimiz Yalova’ya faydalı olabilecek, işlerinde başarılı, belli bir yere gelmiş arkadaşlarımla yönetim kurulu ve meclis başkanlığı elde ettik” dedi.

“Bundan sonra artık beyaz-kırmızı-turuncu renkler geride kaldı” diyen Becan, şöyle devam etti; “Artık sadece 34 meclis üyesiyle birlikte çalışacağız. Meclis üyelerimize dikkat ederseniz her siyasi görüşten arkadaşlarımız var. Ülkemizin değişik illerinden gelip Yalova’da iş kuran, vatanımızın her noktasını temsil eden iş adamlarımız var. İnsan ayırmadan, siyaset gözetmeksizin ve ticaret odalarının kimsenin siyasetinin arka bahçesi olmaması için verdiğimiz mücadele sonunda herkesi temsil edecek güzel bir yapıyla görevdeyiz. Bizler Yalova ekonomisine üyelerimize katkı vermek üzere gönüllü olarak çalışmak üzere buradayız. Siyaset yapmak isteyen, ilgili partisine girip, orada gereğini yapmalıdır. Bundan sonra 34 meclis üyesi olarak, birlikte hep beraber, vatanımız ve milletimiz için özverili çalışmalar, projeler yürüterek Yalova’ya ülkemize daha faydalı olabilmek, devletimizin verdiği destekler ışığında esnafımızın, iş adamımızın, üyelerimizin önünü açacak projelere imza atmak için yeniden kolları sıvadık. Bu hizmet tamamen gönüllü yapılan bir görevdir. 34 Meclis üyemizin hiçbirinin odadan tek kuruş geliri olmadığı gibi şahsi olarak maddi katkıda bulunarak bazı projelerin yürümesine ön ayak olunmaktadır. Tüm meclis üyelerimize destek vererek bizleri buraya taşıyan ve görev yapmamızın önünü açan, seçimlere yüzde 79 gibi bir yüksek oranla katılarak ve oy vererek bizleri destekleyen tüm üyelerimize, iş adamlarımıza ve iş kadınlarımıza Yalova Ticaret ve Sanayi Odası adına sonsuz teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”



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