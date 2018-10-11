“Bebekleri anne sütünden mahrum etmeyin”

KARACABEY (Bursa),()- BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, Karacabey Devlet Hastanesi’nde anne sütü ve meme kanserine yönelik eğitim düzenledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Akan, “Bebeklerimizin sağlığı için anne sütünde taviz vermeyeceğiz. Bebeklerimizi doğal bir besin kaynağından mahrum etmemeliyiz" dedi.

Emzirme Haftası ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilen eğitime Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Arif Kadri Balcı, sağlık personelleri ve vatandaşlar katıldı. Eğitimde yetkililer tarafından katılımcılara anne sütünün önemi ve kanserde erken teşhisin önemi hakkında çeşitli bilgiler aktarıldı.

Eğitimde konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kentte sağlık hizmeti sunarken, fiziki yatırımların yanında koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında vatandaşları, hastalıklara karşı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri de yürüttüklerini belirtti. Ekim Ayı’nda anne sütü ve meme kanserine karşı bilinçlendirme çalışmalarının ön plana çıktığını vurgulayan Dr. Akan, “Ay boyunca yalnızca kent merkezinde değil, ilimizin her noktasında vatandaşlarımıza ulaşıp, anne sütünün önemi ve meme kanserine karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

FARKINDALIK ARTACAK

Anne sütünün, bebeği çeşitli enfeksiyonlara karşı koruduğuna dikkat çeken Dr. Akan, “Bebeklerimizin sağlığı için anne sütünde taviz vermeyeceğiz. Bebeklerimizi doğal bir besin kaynağından mahrum etmemeliyiz. Dolayısıyla bu konuya gönülden sarılmamız ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde her 4 kanserden biri olan meme kanserinde de bizler, önleyici tedbirlerle ve erken teşhisle bu hastalığın önüne geçebiliriz. Bu yüzden vatandaşlarımızı meme kanserine karşı bilinçlendirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Karacabey’de kamu, yerel yönetim ve hayırseverlerin birlik içerisinde sağlık alanında önemli yatırımlara imza attığını dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, “İlçemize kazandırılan hastanemiz ve yapımı devam eden sağlıklı hayat merkezimiz bu alanda çok güzel çalışmaların yapıldığının göstergesidir. Bu durumun Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından anne sütü ve kanserde erken teşhisin önemine yönelik sunumlarla devam etti. Program Karacabey Devlet Hastanesi Emzirme Odası’nın açılışı ile son buldu.