Bebek dostu hastanelere sertifika

DENİZLİ'de Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' kapsamında daha önce 'Bebek Dostu' unvanı almayı hak eden hastanelere sertifikaları verildi.

Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' kapsamında daha önceden Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 1 üniversite, 9 kamu ve 2 özel hastane 'Bebek Dostu' unvanı almaya hak kazandı. Bebek dostu hastanelere sertifakalarının verilmesi için Denizli Devlet Hastanesi'ne bağlı Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi. Törene, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Bebek Dostu Unvanı'na sahip olmuş 12 hastanenin yetkilileri katıldı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, il geneli hastanelerde anne sütünü teşvik etmek, emzirmenin önemine vurgu yapmak adına çalışmalar yürütüldüğünü belirti, birçok hastanenin de bu çalışmaların sonucu 'Bebek Dostu Hastane' unvanına sahip olduğunu söyledi. Öztürk, Sağlık Müdürlüğü olarak amaçlarının anne sütünü teşvik konusunda yapacakları faaliyetlerle birlikte 'Altın Bebek Dostu İl' unvanını almayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından, daha önce yapılan değerlendirmeler sonucunda 'Bebek Dostu' unvanı almayı hak kazanan 1 üniversite, 9 kamu ve 2 özel hastane yetkilisine sertifikaları verildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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