Bebek bakımı ve emzirme kabini annelerin imdadına yetişti

KOCASİNAN Belediyesi’nin bebekler ve kadınların hayatını daha da kolaylaştırmak için 2016 yılında hizmete sunduğu ‘Bebek bakımı ve Emzirme kabini’ projesi, vatandaşların takdirini topladı.

Kocasinan Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 2016 yılında gerçekleştirilen proje, vatandaşların yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önüne konulan ‘Bebek Bakım ve Emzirme Kabini’ ile hizmet vermeye devam ediyor. Bebekleri ile birlikte çarşıya çıkan anneler, kabinler sayesinde bebeklerinin gerekli bakımlarını rahatlıkla yapıyor. Uygulama ile ilgili düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, önemli bir hizmet olduğunu ifade ederek, “Uygulama annelere büyük bir kolaylık sağlıyor. Hijyenik bir ortamda anneler, bebeklerinin bakımını yapabiliyor. Böyle örnek bir hizmeti bizlere sunduğu için başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu

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