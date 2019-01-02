Bebeğini 43 gün sonra kucağına aldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 1200 gram ağırlığında dünyaya gelen ve doğumundan itibaren solunum yetmezliği çeken Suriyeli Salouh bebek, 43 günlük mücadelenin ardından yaşama tutundu.

24 haftalık dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı nedeniyle İskenderun Gelişim Hastanesi’ne sevk edilen Salouh bebek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Kır’ın uyguladığı tedaviyle, 43 gün sonra annesinin kucağına verildi.

Minik Salouh, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınıp, solunum cihazına bağlandığını belirten Uzm. Dr. Gözde Kır, "Bebek Salouh, akciğerlerinin gelişmemesi ve solunum sıkıntısı nedeniyle, hastanemize sevk olarak alındı. Solunum ve akciğer geliştirici tedavi uygulandı. 43 günlük mücadelemizin ardından Salouh bebek, tedaviye iyi yanıt verdi. Prematürelere özgü birçok zorluğu da beraberinde atlatan hastamız, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi" dedi.

Bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Suriyeli anne Dema Salouh ise, bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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