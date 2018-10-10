Bebe ve Çocuk konfeksiyonu temsilcileri bir günde bin 600'den fazla görüşme yaptı

BURSA,()-BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcisinin yer aldığı heyetin, Kırgızistan’da önemli iş bağlantıları kurduğunu, bir günlük etkinlikte bin 600’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldığını kaydetti.

Türkiye’nin üretim üssü Bursa’nın ihracat potansiyelini güçlendirmek için model projelere imza atan BTSO, şirketlerin dış ticaret hacmini güçlendirecek hamlelerini sürdürüyor. BTSO liderliğinde 60’ı aşkın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcisinin yer aldığı heyet, Kırgızistan’da önemli iş bağlantıları kurdu. Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu sektörü 2. Ur-Ge Projesi üyelerinin Kırgızistan’daki B2B organizasyonunda 1 günde bin 600 iş görüşmesi gerçekleştirildi. BTSO’nun organizasyonu Türkiye’nin yurt dışındaki en verimli programlardan birisi olarak kayıtlara geçti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretimin yüzde 80’ini tek başına karşıladığını söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu 2. Ur-Ge projesi kapsamında 5. yurt dışı programını Bişkek’te gerçekleştirdiklerini dile getiren İsmail Kuş, heyet olarak Kırgızistan programının ardından da Kazakistan’ın Almatı kentinde önemli alıcılarla buluştuğunu dile getirdi. İsmail Kuş, BTSO’nun Kırgızistan ve Kazakistan’da gerçekleştirdiği ziyaretin aynı zamanda Oda’nın o coğrafyaya yaptığı ilk geniş katılımlı organizasyon olduğunu da vurguladı.

EN VERİMLİ ORGANİZASYONLARDAN BİRİSİ OLDU

B2B organizasyonunda Kırgızistan başta olmak üzere Kazakistan ve Rusya’dan önemli alıcıların işbirliği için geldiğini dile getiren İsmail Kuş, bir günlük etkinlikte 1.600’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldığını kaydetti. Bu görüşmelerin 80’inin anlaşmayla sonuçlandığını; birçok firmanın daha Türkiye’ye dönmeden sevkiyat yaptığını hatırlatan İsmail Kuş, sektörün üretim tecrübesini ihracatla taçlandırmayı hedeflediklerini kaydetti. İsmail Kuş, “B2B organizasyonundaki firmalarımızın performansı Türkiye’nin yurt dışındaki en verimli etkinliklerinden birisi olarak kayıtlara geçti. Bursa iş dünyası olarak üretim ve ihracat noktasında yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Bebe ve çocuk konfeksiyonunda üretim ve tasarımda ciddi tecrübeye sahip sektörümüzün Ata yurdumuz Kırgızistan ve çevre coğrafyalarda ihracatını artırmasını istiyor, bu vizyonla projeler geliştiriyoruz. Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında ter döken tüm sektör temsilcilerimizi kutluyorum.” dedi.

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