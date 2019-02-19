BBP ve Alperen Ocakları'ndan Yücel'e destek

ALANYA, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) ve Alperen Ocakları, 31 Mart seçimlerinde MHP'li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i desteklediklerini açıkladı.

BBP Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım, yaptığı açıklamada, "BBP Genel Merkezi ve Başkanımız Mustafa Destici ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Alanya'da başkan adayı çıkarmama kararı aldık. Bu doğrultuda Alanya'ya 5 yıl güzel hizmetleri olan MHP Adayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i destekleme kararı aldık. Teşkilatımız ve Alperenler olarak Cumhur İttifakı'nın içindeyiz. Başkanımız Adem Murat Yücel'in yanındayız. Ayrıca Büyük Birlik Partisi olarak belediye meclis üyesi adaylarımız vardır. Kimse kendine bu konuda pay çıkarmasın. Büyük Birlik Partisi adını kendi çıkarlarına alet etmesin" dedi.

'BAŞKAN YÜCEL HALKIMIZIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU'

Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur da "Seçim süresi zarfında Alanya Alperen Ocakları ve Büyük Birlik Partisi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle olan istişaremiz sonucunda Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'i destekleme kararı aldık. Başkan Yücel bu 5 yıllık süreçte halkla belediyeyi bütünleştirmiş ve halkımızın gönlünde taht kurmuştur. İnşallah 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra da kendisini orada görmek istiyoruz. Aldığımız karar Alanya kamuoyuna hayırlı olsun" diye konuştu.

'OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ'

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nin ve Genel Başkan Mustafa Destici'nin ifadeleriyle Cumhur İttifakı içerisinde genel seçimlerde yer alan Büyük Birlik Partisi yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı adaylarını destekleme kararı almıştır. Alanya'daki Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları'nın temsilcilerinin de bu çağrıya uyarak Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e ve partimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. İnşallah bu seçimde de omuz omuza mücadelemiz devam edecek."

YÜCEL: HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ, KAZANAN ALANYA OLACAK

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de şöyle dedi:

"Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak sağduyunun birlikteliğiyle hareket ederek Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin Alanya'da bizleri, Cumhur İttifakı'nı desteklemeleri, Milliyetçi Hareket Partisi adayını desteklemeleri bizim için son derece sevindirici bir haber. Böylelikle ilçe başkanımızı ve Alperen Ocakları başkanımızı da bu birlikteliğinden ve aldığı kararlarından dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimi bir borç olarak biliyorum. Hep beraber çalışacağız, hep birlikte olacağız. Birlik ve beraberliğimiz her zaman daim olacak ve kazanan Alanya olacak. 31 Mart akşamı zaferi hep birlikte kutlayacağız."

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