BBP Sarıoğlan ilçe teşkilatı açıldı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Sarıoğlan teşkilatı açıldı.

Parti açılışında konuşan BBP İl Başkanı Mehmet Karahançer, “Hepimiz Murat Özcan kardeşimizin üstlendiği bu kutsal ve asil görev için toplanmış bulunuyoruz. Hani diyordu ya Koca reis Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa da her zaman ve her yerde hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir diyordu. Saygıyla anıyor ve cennet mekanı olsun diyorum. “ dedi.

BBP Sarıoğlan ilçe başkanı Murat Özcan ise yaptığı konuşmada, “1 yılı aşkın zamandır kutlu dava için yola çıktık. Amacımız daha iyi hizmet ve çizgimizden ayrılmadan insanlara eşit davranmak doğru dürüst gücümüzün yettiği yere kadar çalışmak" diye konuştu

Konuşmaların ardından Parti binasını açıldıktan sonra parti ilçe başkanı tek aday olan Murat Özcan 10 delegen 10’nunda oyunu alarak Sarıoğlan BBP ilçe başkanı oldu. Program sonunda delegelere parti rozetleri takıldı.

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