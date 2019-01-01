BBP Nizip ilçe başkanlığı binası hizmete açıldı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Nizip İlçe Başkanlığı binasının açılışına BBP Gaziantep İl Başkanı Metin Demirçubuk, il yöneticileri, İlçe Başkanı Mustafa Yalçınkaya ve parti teşkilatı katıldı.

BBP Nizip İlçe Başkanı Mustafa Yalçınkaya açılışta yaptığı konuşmada, "Nizip ilçesi teşkilat üyelerimize Partimizi iktidara taşıma yolunda çabalarını ortaya koyan tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. Yalçınkaya, önümüzde bir yerel bir seçim var bu seçimde iyi bir çalışma sergileyerek partimizi iyi bir yere getireceğiz. Biz anlı ak eli temiz siyaset yapıyoruz. Siyaset bizim ek işimiz değil tek işimiz. Büyük Birlik Partisi Allah’ın izniyle bir gün hak ettiği yere gelecek" dedi.

Açılış töreni ikramlarla sona erdi.

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