BBP'den Çarkacı'ya destek

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Şener Taşören, 31 Mart yerel seçimlerinde Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

BBP İl Başkanı Şener Taşören ve İlçe Başkanı Ümit Öner, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı'yı ziyaret etti. Şener Taşören, "2014 yılında Şarkikaraağaç halkının teveccühleriyle Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı seçilen İsa Çarkacı partimiz çatısı altında büyük hizmetlere imza atmış ve şu anda atmaya devam etmektedir. Kazandığı gün olduğu gibi bugün de Belediye Başkanımız İsa Çarkacı'yı 31 Mart yerel seçimlerinde desteklemeye devam edeceğiz. AK Parti Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı olan başkanımız İsa Çarkacı'yı hem il yönetimi hem de ilçe yönetimlerimizle beraber tam destek sözünü verdiğimizi belirtmek isterim" dedi.

Belediye Başkanı İsa Çarkacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel seçimlerde desteklerini esirgemeyecek olan BBP yönetimine teşekkür etti.

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