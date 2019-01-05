BBP Dazkırı kongresi yapıldı

Tahsin BAYTAR/DAZKIRI, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Dazkırı ilçe kongresi sonucu İsa Sarı, yeniden ilçe başkanı seçildi.

BBP ilçe kongresi parti binasında gerçekleştirildi. Kongreye Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Cemil Çoker, İl Başkanı Murat Öksüz, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, BBP Dinar İlçe Başkanı Nuri Çetin, Ak Parti Dazkırı İlçe Başkanı Turgay Erdoğdu ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan MKYK Üyesi Cemil Çoker, "Önümüzde bir yerel seçimler var. Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bu yana üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Bundan sonra da getirecektir. Bu yapılacak seçimlerin birlik, beraberlik içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Dolayısıyla büyük şehirlerle bir iki yerde görüşme oldu ama bir netice alınamadı. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bütün illerde, büyük şehirler de dahil olmak üzere ilçelerde ve beldelerde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Zaten yerelde bütün sandıklarda olacağız. İnşallah Büyük Birlik Partisi sonuç itibariyle seçimin kazananı olacak" dedi.

Mevcut Başkan İsa Sarı'nın tek aday olarak girdiği seçimde yeniden seçildi.

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