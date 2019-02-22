BBP adayı Ürgüp, projelerini tanıttı

BÜYÜK Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, belediye başkanı seçilmesi takdirde kentte hayata geçireceği projeleri tanıttı.31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkan adayı olan Doğan Ürgüp, basın mensupları ile bir araya gelerek projelerini tanıttı. Başkan seçildiğinde ilk önce şehrin öncelikli acil ihtiyaçlarını karşılayacak olan projelerini devreye sokacağını ifade eden Ürgüp, eski sanayi sitesindeki kentsel dönüşümü biran önce bitireceklerini ifade etti. Kızılırmak projesine devam edeceklerini belirten Ürgüp "Tabi Kızılırmak'a girince Eskişehir gibi modelli bir şehir de olmak lazım. Porsuk Çayı bir Eskişehir'i ihya etmiş. Şehrimizin içerisinden geçen küçük çaylarımız vardır. Tavra Deresi, Mundar Irmak da deriz, Mısmılırmak, Pünzürük Deresi gibi dereler bu derelerin üzerileri mümkün olduğu yerde açılarak suyla şehrin buluşturulması gerekiyor. Bunu da yeni dönem projesi olarak takdim ediyoruz" ifadelerini kullandı.Belediyeye yeni bir hizmet binası yapacaklarını ifade eden Ürgüp, yeni kadınlar kültür merkezleri inşa edeceklerini söyledi.Engellilere, sportif faaliyetlere, kültürel faaliyetlere ve turizm faaliyetlerine yönelik çok sayıda projeyi kente kazandırmayı hedeflediklerini de dile getiren Ürgüp, "Kente yeni bir çermik kazandırmak için 'ılık çermik' projesini hayata geçireceğiz. Yeni meydan projelerimiz var, her eve sağlıklı ve indirimli su girmesini sağlayacağız. Otopark projelerimiz var, Emirhan Kayalıkları'nı turizme kazandıracağız. Sivas'taki işsizlik sorununu şehre kazandıracağımız turizm yatırımlarıyla gidereceğiz" dedi.

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