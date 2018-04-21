'BAYSEM' öğrencileri piknikte stres attı

BAYRAKLI Belediyesi Sosyal Eğitim Merkezi öğrencileri üniversite sınavı öncesi düzenlenen piknikte stres attı. İnciraltı Kent Ormanı'ndaki etkinliğe tam kadro katılan öğrenci ve öğretmenler sohbet etti, oyunlar oynadı, şarkılar eşliğinde dans ederek, keyifli bir gün geçirdi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Eğitim Merkezi, üniversite sınavı öncesi öğrencilerin moral motivasyonunu artırmak ve sınav stresini ortadan kaldırmak için piknik düzenledi. Öğrenci ve öğretmenler etkinlikte bir arada eğlenerek stres attı. Sınav öncesi böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin kendilerine iyi geldiğini ifade eden öğrenciler, bu motivasyonu sınava yansıtarak daha başarılı olacaklarını söyledi.

Öğrencilerin gelecekleri ile ilgili önemli kararlar vermesinde önemli katkıda bulunduklarını belirterek, eğitime desteklerin süreceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "İstedikleri bölümleri kazanmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. BAYSEM bu konuda onlar için büyük bir şans. Bayraklı'da yaşayan gençler burada aldıkları eğitim sayesinde geleceğe umutla bakıyor. BAYSEM'de öğrencilerin aldıkları başarılar da ortada. Dinlenmek ve eğlenmek onların da hakkı. Umarım her yıl olduğu gibi bu yıl da yine aynı üstün başarıları yakalar ve diledikleri okullara giderler. Ülkenin en önde gelen üniversitelerine öğrenci yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların başarısı bizim gururumuz oluyor. Geleceğimize, çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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