BAYSEM'de sonuçlar yüzleri güldürdü

BAYRAKLI Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (BAYSEM) eğitim alan ve Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren 176 öğrenciden 27'sinin 345 üzeri, 6 öğrencinin de 400 üzerinde puan alarak başarılı oldukları belirtildi. BAYSEM, 2-13 Temmuz tarihleri arasında ise tercihler konusunda öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına ücretsiz kurs imkanı sağlayan BAYSEM, sınavlarda elde edilen başarılarla öğrencilerin hayallerindeki lise ve üniversiteleri kazanmalarını sağlıyor. Bu yıl 2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları da memnuniyet yarattı. Sınava giren 176 öğrenciden 27'si 345 üzeri, 6 öğrenci de 400 üzeri puan aldı. İsmail Güngördü 409.7770 puanla yüzde 1.77, Ahsen Göktaş 416.1976 puanla yüzde 1.40, Esra Gül de 426.6120 puanla 0.93'lük dilime girdi. Öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmede önemli katkı sağlayan BAYSEM, 2-13 Temmuz tarihleri arasında ise öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için rehberlik öğretmenleri aracılığıyla ücretsiz destekte bulunup, yönlendirme yapacak.

Bayraklı'da öğrencilere fırsat verildikçe neleri başarabileceklerinin en büyük örneklerini BAYSEM'de yaşadıklarını ve Bayraklılı çocukların üstün başarılarıyla yıllardır aldıkları yüksek puanlar neticesinde ilçenin gururu olduklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, öğrencilerin doğru yönlendirilmesi için rehberlik hizmeti vereceklerinin de altını çizdi. Başkan Karabağ, "BAYSEM yıl boyunca ücretsiz eğitim fırsatı veriyor. Çocuklarımızı hayallerindeki lise ve üniversiteye hazırlıyoruz. Sınavdan sonra da işimiz bitmiyor. 2-13 Temmuz tarihlerinde rehberlik öğretmenlerimiz 10.00-17.30 saatleri arasında öğrencilerimize ücretsiz hizmet verecek. Onların doğru tercih yapabilmeleri için yönlendirmeler yapacak. Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederim" dedi.

İZMİR, ()

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