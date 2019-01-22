Bayramiç'te öğrenciler satranç turnuvası heyecanı yaşadı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu yarıyıl tatiline giren öğrenciler için karne hediyesi olarak satranç turnuvası düzenlendi.

Bayramiç ilçesinde, ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler için belediye tarafından düzenlenen Yarıyıl Karne Hediyesi Satranç Turnuvası, Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilerden, 1'inciye Dron-Kupa, 2'nciye Akıllı saat-Kupa, 3'üncüye Org-Kupa, 4'üncüye Sırt Çantası, 5'inciye Kaykay, 6'ncıya Futbol ve Basketbol Topu, 7'nciye Masa Tenisi Raket seti, 8'inciye Kutu oyunu, 9'uncuya Satranç Takımı ve Satranç Kitabı, 10'uncuya Kırtasiye Çek, her iki kategoride dereceye giren ilk 3 bayan sporcuya madalyaları Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan tarafından takdim edildi. Belediye Başkanı Sadettin Arslan, satranç turnuvasıyla çocukların gönlünde taht kurdu.

Bu yıl satranç turnuvasının 4'üncüsünü düzenlendiklerini belirten Başkan Sadettin Arslan, "Çocuklarımız için Yarıyıl Karne Hediyesi olarak Satranç turnuvası ve 26 Ocak Cumartesi günü çocuk tiyatrosunu düzenliyoruz. Satranç turnuvalarımız, gençlerimizin satrançtaki yeteneklerini rekabet ortamında yarıştıracakları eğlenceli bir platform haline geldi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla vakit geçirmek ve onların gelişimlerine katkı sağlamak hepimizin temel görevidir. Tüm öğrencilerimizi çocuk tiyatrosu gösterimine de davet ediyorum. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinliklerimiz devam edecek " dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

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